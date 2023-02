Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sfantu Gheorghe a anunțat primele rezultate ale programului de burse pentru studenți, masteranzi și doctoranzi aflați in ultimul an de studiu. Contestațiile pot fi depuse pana maine. Procesul de evaluare a dosarelor transmise a fost finalizat, iar vineri au fost anunțate rezultatele. Cele mai…

- Primaria Sfantu Gheorghe si societatea de salubritate Tega S.A. au pus la dispozitia cetatenilor o platforma online, prin intermediul careia pot localiza si urmari in timp real traseul utilajelor de deszapezire. Conducerea Primariei a anuntat marti, ca in dotarea societatii de salubritate au intrat…

- 37 de dosare au fost depuse la programul de burse pentru studenți, masteranzi și doctoranzi aflați in ultimul an de studiu, derulat de Primaria Sfantu Gheorghe. Numarul de dosare este cel mai mare, de la lansarea programului și pana in prezent. Programul a fost lansat de Consiliul Local Sfantu Gheorghe…

- Studentii, masteranzii si doctoranzii aflati in ultimul an de studiu mai au la dispoziție cateva zile pentru a aplica pentru bursele alocate de Primaria Sfantu Gheorghe. Termenul limita pentru depunerea dosarelor este 31 ianuarie (a.c.), data poștei. Conform regulamentului, programul de acordare a burselor…

- Primaria Sfantu Gheorghe a depus un numar de 44 de cereri de finanțare, prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), existand șanse mari pentru contractarea a cel puțin 468 de milioane de lei, a anunțat miercuri, primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad Andras. Cererile depuse vizeaza…

- Primaria Sfantu Gheorghe va accesa fonduri europene pentru dotarea cu sisteme fotovoltaice a mai multor unitati de invatamant si institutii publice din municipiu. Potrivit unei hotarari adoptate luni de Consiliul Local , reunit in sedinta extraordinara, este vorba despre un proiect in valoare de peste…

- De Ziua Nationala a Romaniei, Primaria Sfantu Gheorghe a hotarat sa decoreze logo-ul municipiului Sfantu Gheorghe, #SEPSI, din centrul orașului, cu imagini de la Marea Adunare Nationala desfasurata pe 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia, dupa ce Instituția Prefectului-Județul Covasna a transmis o adresa…

- Municipiul Sfantu Gheorghe a fost gazda Turneului Internațional „Cupa CSM & Open Sfantu Gheorghe” la Judo și Arte Marțiale – Ju-Jitsu, aflata la a V-a ediție, care s-a desfașurat la sfarșitul saptamanii trecute și-a adunat la start in jur de 900 sportivi din intreaga țara și din strainatate. Pe parcursul…