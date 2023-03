Consiliului Județean Buzău vizat de procurorii DNA Procurorii DNA au efectuat percheziții la sediul Consiliului Județean Buzau intr-un dosar de corupție. Zilele trecute, o echipa formata din procurori DNA au cerut clarificari celor de la Consiliului Județean Buzau privind finalizarea unei licitații publice. Un grup format din patroni ai unor firme de transport local au facut o plangere la mai multe instituții printre care și DNA. Aceștia au sesizat ca licitațiile atribuirii zonelor de transport au fost inlaturați dupa ce au caștigat o licitație publica. Nume sonore se afla printre suspecți Conform unor surse, printre suspecți se numara președintele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

