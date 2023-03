Stiri pe aceeasi tema

- Participantii la manifestarile dedicate Zilei Libertatii Secuilor, organizate la Monumentul Secuilor Martiri din Targu Mures, au adoptat, vineri, o petitie adresata autoritatilor statului, prin care solicita Guvernului „sa inceapa tratative despre statutul Tinutului Secuiesc cu reprezentantii legitimi…

- Autonomia teritoriala a Ținutului Secuiesc, ceruta de CNS, printr-o petiție adresata Guvernului. Ce solicita autoritaților Consiliul National Secuiesc a transmis Guvernului o petiție prin care solicita „sa inceapa tratative despre statutul Tinutului Secuiesc cu reprezentantii legitimi ai poporului secuiesc”.…

- Se apropie 15 martie, ziua maghiarilor de pretutindeni, iar „autonomia” așa-zisului „ținut secuiesc” apare din nou in spațiul public. La fel ca in ceilalți ani - cel mai probabil - tema va disparea rapid din agenda publica actuala dupa aceasta data.Participantii la manifestarile dedicate Zilei Libertatii…

- Anul trecut aflam, cu destula surprindere, ca in Romania a fost framantata, dospita și coapta prima paine cu faina de greier. Au facut-o studenții de la Universitatea de Științele Vieții din Iași, din faina alba de grau, cu un adaos de 3% faina de greier, maia din fermentație naturala din fructe, apa…

- Știam ca a implinit de curand niște ani frumoși, așa ca m-am gandit s-o vizitez, ca sa mai depanam povești, amintiri. Legate de teatru, in primul rand, scenei bacauane actrița Constanța Zmeu daruindu-i mai mult de cincizeci de ani din viața ei. O gasesc acasa la ea, care e plina de flori de la aniversare,…

- Campionatul Diviziei A de handbal feminin a pus punct primei sale jumatați. Weekendul trecut, in ultima etapa a turului, echipele gazda și-au taiat partea leului in Seria B, cu o singura excepție: victoria satelitului CSM Galați la Piatra Neamț. Cele mai drastice infrangeri au fost trecute in contul…