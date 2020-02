Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea PNL se reuneste, duminica, in Consilul National, forul extins de decizie, din care fac parte si liderii din teritoriu. Intalnirea are loc la Palatul Parlamentului si la ea vor participa peste 1.000 de persoane. Liberalii vor prezenta bilantul primelor luni de guvernare si pregatirile pentru…

- Consiliul National al PNL se reuneste, duminica, la Palatul Parlamentului. In cadrul sedintei, va fi prezentat Raportul de activitate al Guvernului si se va discuta despre pregatirea campaniei pentru alegerile locale, relateaza news.roVezi și: Marko Bela, despre rascoala anti-imigranți din…

- Ludovic Orban a declarat, luni, la finalul sedintei Biroului Executiv al PNL, ca in 2 februarie va avea loc Consiliul National al partidului in cadrul caruia va fi dezbatuta strategia pentru alegerile locale. "PNL a decis in reuniunea Biroului Executiv convocarea Consiliului National al partidului…

- "Tot astazi am discutat de pregatirea alegerilor locale si am stabilit ca termen limita pentru desemnarea candidatilor de primari in toate localitatile tarii data de 1 martie, urmand ca dupa 1 martie sa incepem in forta precampania, prin campania de strangere de semnaturi pentru sustinerea candidatilor.…

- Partidul National Liberal a decis, in reuniunea Biroului Executiv de luni, convocarea Consiliului National al partidului pentru data de 2 februarie, sedinta in care vor fi dezbatute strategia pentru alegerile locale, prezentarea raportului BEx si al Guvernului, a anuntat presedintele PNL, premierul…

- Guvernul va analiza, in ședința de luni, amendamentele depuse de partidele politice la proiectele de lege pentru care Executivul a hotarat sa isi angajeze raspunderea in fata Parlamentului, respectiv pe bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale și modificarile la OUG 114, informeaza Mediafax.Potrivit…

- Dan Motreanu, vicepreședintele partidului, este noul șef al campaniei PNL pentru alegerile prezidențiale, dupa ce Ludovic Orban s-a retras din aceasta funcție, fiind învestit în funcția de prim-ministru, transmite Mediafax.„Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban,…

- Noul sef de campanie al Partidului National Liberal pentru alegerile prezidentiale este vicepresedintele PNL Dan Motreanu, informeaza un comunicat al formatiunii, transmis miercuri AGERPRES. Conform sursei citate, Motreanu si-a asumat aceasta responsabilitate, ''beneficiind de o ampla experienta…