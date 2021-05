Consiliul Național al IMM-urilor din Romania organizeaza cea de-a 28-a ediție a evenimentului „Ziua Intreprinzatorilor”, eveniment care, an de an, recunoaște meritele antreprenorilor romani și promoveaza eforturile pe care aceștia le depun pentru comunitate. Anul acesta, o intalnire fața in fața cu sute de antreprenori, așa cum se obișnuia, nu mai este posibila, insa spațiul virtual […]