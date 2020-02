Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC) a precizat marti ca Ordonanta de Urgenta a Guvernului cu privire la transportul elevilor a aparut in Monitorul Oficial “intr-o alta forma” si urmeaza sa fie publicata miercuri “o rectificare”, informeaza AGERPRES . “Ca urmare a publicarii in Monitorul Oficial…

- ACT NORMATIV… Vesti in invatamant: sintagma decontarea pe “baza de abonament” a fost scoasa din Legea educatiei nationale. Asta pentru ca marti Guvernul Romaniei a doptat o Ordonanta de Urgenta pentru modificarea art. 84, alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile…

- Guvernul Romaniei a adoptat in ședința de ieri, 4 februarie 2020, Ordonanța de Urgența pentru modificarea art. 84, alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificarile și completarile ulterioare, prin care este reglementata și, in același timp deblocata, decontarea navetei pentru elevi.…