Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul a fost facut! Vicepreședinții Consiliului Județean Timiș vor fi desemnați marțea viitoare. Alin Nica, președintele CJ Timiș și lider al liberalilor, a anunțat acest lucru. Anunțul a fost facut de Nica la finalul plenului CJ Timiș de astazi. Acesta a spus ca „marțea viitoare va avea loc o ședința…

- Consilierii locali ai municipiului Targu Mureș au intampinat probleme serioase in ședința de joi, 17 decembrie, in ceea ce privește utilizarea tabletelor de lucru care au inlocuit tradiționalele mape cu documente aferente proiectelor de hotarare aflate pe ordinea de zi. Deși ideea renunțarii la cantitatea…

- La aceasta ora are loc sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Maramures. Pana aici nimic nou, nimic de comentat. Dar daca ne uitam mai bine la imaginile live transmise pe facebook observam ca nu prea exista distantare sociala. Oare distantarea sociala se adreseaza doar prostilor? Amenzile le…

- Vergil Chitac, primarul municipiului Constanta, luand in considerare referatul secretarului general al municipiului Constanta inregistrat sub nr. 190457 14.12.2020, a dispus convocarea Consiliului local al municipiului Constanta in sedinta extraordinara, pentru astazi, 15 decembrie 2020, ora 13.00.…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a anunțat joi, 3 decembrie, in ședința extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Targu Mureș, ca a propus refacerea Direcției de Salubrizare și Deszapezire, astfel incat orașul sa aiba propriul serviciu de deszapezire. In ședința amintita, proiectul…

- Miercuri, 25 noiembrie 2020, incepand cu ora 11:00, aleșii Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, sunt convocați la o ședința extraordinara. In cadrul acesteia va fi ales și viceprimarul municipiului. Pe ordinea de zi a intrunirii, se afla urmatoarele puncte: Proiect de hotarare privind alegerea…

- Primarul Municipiului Focsani, Avand in vedere art. 24^1 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local al municipiului Focșani aprobare prin H.C.L. nr. 572/2019, cu completarile ulterioare; Avand in vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), din…

- Primarul Municipiului Focsani, Avand in vedere art. 24^1 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local al municipiului Focșani aprobare prin H.C.L. nr. 572/2019, cu completarile ulterioare; Avand in vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), din Ordonanța…