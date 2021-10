Stiri pe aceeasi tema

- Ce risca angajații care refuza vaccinarea! Proiectul de lege privind vaccinarea sau testarea obligatorie a cadrelor medicale a ajuns in Parlament. Proiectul de lege elaborat de Ministerul Sanatații care prevede vaccinarea sau testarea obligatorie din buzunarul propriu al cadrelor medicale ar urma sa…

- Valul de imbolnaviri de COVID-19 atat in randul populației, cat și in randul cadrelor medicale face ca in fiecare zi sa asistam la tragedii: oameni care mor, familii aflate in suferința. In acest context, Colegiul Medicilor din București fac apel la populație sa se vaccineze. „Medicina e știința”.…

- Proiectul de lege elaborat de Ministerul Sanatatii care prevede vaccinarea sau testarea obligatorie din buzunarul propriu al cadrelor medicale ar urma sa fie depus miercuri ca initiativa legislativa. In schimb, proiectul Ministerului Muncii, care prevedea vaccinarea/testarea obligatorie a personalului…

- Raed Arafat a vorbit vineri seara, la Digi24, despre proiectul de lege care ar putea sa introduca vaccinarea sau testarea obligatorie pentru anumite categorii profesionale, inclusiv pentru cadrele medicale. „Nu mai este timp de asteptat”, a afirmat șeful DSU, facand apel la parlamentari sa voteze aceasta…

- Condiționarea exercitarii dreptului la munca al personalului din unitațile sanitare și din centrele rezidențiale de obținerea certificatului de vaccinare sau de certificatul de testare platita de catre angajat este o masura lipsita de proporționalitate și inadecvata, incalcand astfel Constituția,…

- Fostul ministru de Finanțe, Alexandru Nazare, a lansat miercuri un nou atac la adresa premierului Florin Cîțu, pe tema impactului bugetar pe care-l va avea PNDL 3, controversatul program Anghel Saligny de 10 miliarde euro pentru primarii, care a aruncat în aer Coaliția. Nazare acuza ca premierul…

- Anuntul a fost facut pe contul de socializare al senatorului. "Am semnat moțiunea liberal-conservatoare ,,Forța dreptei’’ și il sprijin pe Ludovic Orban la Congresul din 25 septembrie!", a anunțat senatorul Ioan Cristina (PNL Arad).Deși organizația județeana Arad a PNL nu a anunțat public pe care dintre…

- Intrebat despre vaccinarea anti-coronavirus obligatorie a cadrelor medicale, premierul Florin Cițu a spus ca este de acord cu propunerea care vine de la Ministerul Sanatatii, respectiv cu testarea periodica. Referitor la eventuale restrictii avansate de ministrul Sanatatii, premierul sustine ca sunt…