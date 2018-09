Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judiciar National din Polonia (KRS).a fost suspendat din Reteaua Europeana a Consiliilor Judiciare intrunita luni la Bucuresti, deoarece organismul care desemneaza judecatorii din Polonia nu mai este considerat independent de controlul politic, scrie site-ul Politico.eu.

- Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Polone, Jacek Czaputowicz, a declarat marti, referitor la o serie de afirmatii ale unor oficiali europeni, ca in evaluarile acestora sunt folosite standarde duble, astfel incat ceea ce este acceptat in anumite tari nu este tolerat in Romania, Ungaria, Polonia.…

- Presedintei fundatiei "Open Dialog", cu sediul la Varsovia, ucraineanca Liudmila Kozlovska, i s-a interzis sederea in Polonia si in intreaga zona Schengen, a declarat ea joi mai multor mass-media, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Ea a spus ca vede aceasta decizie ca fiind motivata politic,…

- Presedintele polonez Andrzej Duda s-a opus joi prin veto unei reforme a modului de scrutin care interzice practic accesul partidelor mici din Polonia in Parlamentul European, relateaza AFP. "Refuz sa semnez aceasta lege si o trimit inapoi in Dieta (camera inferioara a Parlamentului polonez)…

- Compania chineza Unipec, subsidiara a celei mai mari companii de stat din domeniul petrolier din China, Sinopec, a suspendat importurile din Statele Unite din cauza cresterii neintelegerilor comerciale dintre Washington si Beijing, au transmis vineri trei surse apropiate crizei, informeaza Reuters.

- Lanțul de hipermarketuri Lidl Romania a retras de la vanzare merele verzi, sortimentul Golden Delicious, importate din Polonia și vandute in perioada 24 iunie - 2 iulie 2018, dupa ce in acestea a fost descoperita o cantitate de pesticide peste limita admisa.