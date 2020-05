Consiliul Județean Prahova achiziționează 100 de module pentru colectarea selectivă a deșeurilor la Ploiești Violeta Stoica Problema colectarii selective a deșeurilor in municipiul Ploiești este una pe care au semnalat-o tot mai des locuitorii orașului care au contract cu operatorul de salubritate. Pe de o parte, exista inca “gunoierii” care scotocesc prin containerele de pe platformele gospodarești, in cautare de PET-uri, iar – pe de alta parte – sunt ploieștenii, in special cei din zona blocurilor, care arunca de-a valma deșeurile pe care le produc și pe care in foarte puține cazuri le selecteaza inainte de depozitarea la tomberoanele municipalitații. Pentru a veni in sprijinul Primariei Ploiești,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

