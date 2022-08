Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Grindeanu a anunțat marți, pe pagina sa de pe o rețea de socializare, ca au fost depuse 28 de oferte pentru elaborarea Studiilor de Fezabilitate necesare construirii drumului de mare viteza Filiași – Lugoj. Drumul, care va avea o lungime de aproximativ 230 de km, este imparțit in 4 loturi, astfel…

- Libertatea a inceput sa scrie inca din mai despre problemele din secția de Cardiologie a Spitalului Județean de Urgența Ploiești, de unde 4 medici au plecat acum mai bine de doua luni și a fost angajat doar unul. In prezent, tabelul de garzi e tot gol in peste o treime de luna. Spitalul Județean de…

- Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru execuția unor lucrari in cadrul proiectului „Extindere, modernizare și dotare in vederea relocarii ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia”. Valoarea totala…

- V. Stoica „Și tot așa…”, este expresia pe care a folosit-o, printre altele, Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova, referitor la finanțarea unei noi cladiri in care sa se transfere activitatea tuturor secțiilor Spitalului Județean de Urgența Ploiești. Șeful liberal al CJ a facut,…

- Cardiacii din Ploiești se descurca pe cont propriu. Demisii pe banda rulanta la cel mai important spital din Ploiești Este lipsa acuta de medici pe sectia de cardiologie a Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti. Din schema de personal lipsesc acum patru medici, dupa ce acelasi numar de specialisti…

- Pacientul, in varsta de 34 de ani, este cunoscut cu afecțiuni psihice și era internat la Secția de Chirurgie 2 de la Spitalul Județean de Urgența Ploiești ca urmare a unor fracturi costale suferite tot ca urmare a unei caderi de la inalțime.La un moment dat, pacientul, in timp ce se afla in salon, s-a…

