Consiliul Judeţean a lansat consultarea tinerilor Consultarea online, organizata de Consiliul Județean Covasna, a avut succes in randul tinerilor, in primele 5 zile de la lansare fiind completata de peste 500 de persoane. Rezultatele chestionarului, adresat tinerilor romani și maghiari, vor sta la baza planului de acțiune pentru tineretul covasnean. Consiliul Județean Covasna a organizat consultarea dupa succesul consultarilor din Sfantu […] Articolul Consiliul Judetean a lansat consultarea tinerilor apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol si foto: mesageruldecovasna.ro

