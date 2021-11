Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat vineri, 26 noiembrie, rectificarea bugetara, a anunțat ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, intr-un briefing de presa la Palatul Victoria, la finalul primei ședințe a noului Cabinet. Premierul Ciuca anunțase, inainte de inceperea ședinței, ca va fi adoptata și o hotarare de guvern…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca Guvernul va aproba in sedinta de vineri, rectificarea bugetara si i-a cerut ministrului de Finante sa asigure continuitatea in activitate in vederea implementarii...

- In ziua in care Guvernul Ciuca se instaleaza la Palatul Victoria, fostul premier Florin Cițu i-a lasat pe masa rectificarea bugetara. Ordonanța trebuie aprobata de urgența. In caz contrar, instituțiile statului se blocheaza, scrie in actul normativ. In textul ordonanței sunt inșirate doua pagini de…

- Ordonanța de urgența privind rectificarea bugetara și cea privind rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat au fost publicate miercuri seara in Monitorul Oficial. Premierul Florin Citu a anuntat, marti, ca Guvernul a aprobat rectificarea bugetara, PIB-ul fiind reevaluat la o valoare…

- Premierul Florin Citu a anuntat, marti, ca Guvernul a aprobat rectificarea bugetara, PIB-ul fiind reevaluat la o valoare nominala de 1,17 miliarde de lei, fata de la 1,11 miliarde de lei la inceputul anului, informeaza AGERPRES . “Am aprobat rectificarea bugetara pe anul 2021, prima rectificare bugetara…

- ”In sedinta de Guvern de astazi am aprobat rectificarea bugetara pe anul 2021, prima rectificare bugetara pe acest an. La baza rectificarii sta o reevaluare a Produsului Intern Brut, in lumina informatiilor referitoare la cresterea economica, PIB are o valoare nominala acum de 1,17 miliarde fata de…

- Rectificarea bugetara ar putea fi aprobata saptamana aceasta si nu vor fi influente majore in sumele prevazute, a declarat, luni, ministrul Finantelor, Dan Vilceanu, dupa sedinta de Guvern. "Nu cred ca vor fi influente majore in sumele pe care le-am prevazut la aceasta rectificare bugetara. Pe de alta…

- Consiliul Fiscal a publicat Opinia cu privire la proiectul primei rectificari a bugetului general consolidate pe anul 2021. Asa cum era de asteptat , analiza specialistilor nu este una incurajatoare si ridica serioase semne de intrebare cu privire la calitatea si robustetea cresterii economice preconizate:“Bugetul…