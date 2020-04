Potrivit unei analize a Consiliului Fiscal, necesarul de finanțare al Romaniei se majoreaza de la 8,6% din PIB in 2019, la 11% și 14,3% in funcție de scenariile considerate in 2020, respectiv intre 119,5 mld. lei (24,7 mld. euro) și 144,3 mld. lei (30 mld. euro)

Dincolo de impactul asupra creșterii abrupte a ponderii datoriei publice in PIB generat de nivelurile inalte ale deficitului bugetar in condiții de recesiune profunda, dezechilibrele bugetare exercita o presiune foarte mare asupra necesarului de finanțare in contextul in care disponibilitatea din partea piețelor financiare devine…