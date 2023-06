(GALERIE FOTO) Porți deschise la Parlament

Parlamentul și-a deschis azi porţile cu ocazia Zilei Copilului. Sute de părinți și copii au luat cu asalt instituția, vizitând mai multe săli din Camera Deputaţilor şi din Senat.