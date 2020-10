Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 30 sept - Sputnik. Guvernul a aprobat un nou proiect de revizuire a Constituției care se refera la procedura de numirea judecatorilor in funcție, dar și la componența Consiliului Suprem al Magistraturii. © Photo : Miroslav Rotari. Chicu: Declarație-trasnet despre Curtea ConstituționalaAcum,…

- Consiliul Europei reitereaza importanța realizarii in Republica Moldova a reformei justiției, in special promovarea proiectului de modificare a Constituției privind Consiliul Superior al Magistraturii. Despre aceasta a fost anunțat ministrul moldovean al Justiției, Fadei Nagacevschi, la Strasbourg,…

- La ultimul concurs pentru Curtea Suprema organizat de Consiliul Superior al Magistraturii, unul dintre posturile puse la bataie pentru Sectia penala a instantei a fost castigat de judecatoarea constanteana Eleni Cristina Marcu, vicepresedintele Curtii de Apel Constanta.Sectia pentru judecatori a Consiliului…

- Organul anticoruptie al Consiliului Europei (CoE) a cerut marti Rusiei sa realizeze "progrese concrete" in lupta sa impotriva coruptiei parlamentarilor, judecatorilor si procurorilor, relateaza AFP."Rusia a pus in opera mai multe recomandari privind prevenirea coruptiei in randul parlamentarilor,…

- Organul anticoruptie al Consiliului Europei (CoE) a cerut marti Rusiei sa realizeze "progrese concrete" in lupta sa impotriva coruptiei parlamentarilor, judecatorilor si procurorilor, relateaza AFP. "Rusia a pus in opera mai multe recomandari privind prevenirea coruptiei in randul parlamentarilor,…

- Președintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, il taxeaza pe Facebook pe Ludovic Orban, dupa ce acesta a cerut magistraților „sa judece cu mai multa atentie”, declarație despre care CSM spune ca a afectat independența judecatorilor."Probabil ați aflat decizia Consiliului Superior…

- bull; CSM va transmite Presedintelui Romaniei notele privind eliberarea celor doi magistrati din functieSectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii va analiza in sedinta de saptamana viitoare cererile de eliberare din functie, prin pensionare, formulata de doi magistrati.Potrivit…