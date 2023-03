Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Europei saluta progresele inregistrate in prevenirea corupției in ceea ce privește membrii parlamentului, judecatorii și procurorii din Ucraina. Grupul de state impotriva corupției al Consiliului Europei (GRECO) a publicat astazi un raport privind Ucraina care evalueaza progresele inregistrate…

- Adunarea Nationala din Franta a respins luni seara prima din cele doua motiuni de cenzura depuse impotriva guvernului francez pentru proiectul sau de reforma a pensiilor, care a generat proteste masive in toata tara, informeaza Agerpres.

- O noua seara tensionata in Franța. Mii de oameni au protestat dupa ce guvernul francez a anunțat ca-și va angaja raspunderea pe legea care crește varsta de pensionare. Au fost proteste și ciocniri violente in Franta, dupa ce prșeedintele Emmanuel Macron a fortat adoptarea legii care creste varsta de…

- Politia franceza a arestat joi seara 217 persoane in timpul protestului de la Paris impotriva controversatei reforme a pensiilor, care a fost trecuta prin parlament prin angajarea raspunderii guvernului, fara un vot final in camera inferioara a parlamentului, relateaza media locale preluate vineri de…

- 756.000 de persoane s-au alaturat acțiunilor de protest impotriva reformei pensiilor, care au avut loc in zeci de orașe din Franța, au declarat pentru BFMTV reprezentanți ai Ministerului de Interne al țarii. Cea mai masiva acțiune a avut loc la Paris, la care au participat 57 de mii de oameni. Ample…

- Ministrul sarb de externe, Ivica Dacic, a declarat ca in cazul unui vot, Kosovo are suficiente voturi pentru a fi primit in Consiliul Europei, avand in vedere cate state membre i-au recunoscut independența, insa se pune intrebarea daca toate aceste state considera ca acest subiect trebuie discutat…