Consiliul Europei a renunțat la Belarus Consiliul Europei (CoE), aparator al statului de drept pe continent, a anuntat joi suspendarea relatiilor sale cu Belarusul din cauza “participarii active a tarii” la invazia rusa din Ucraina, relateaza AFP. Comitetul de Ministri, organ executiv al organizatiei, “a decis astazi sa suspende orice relatie cu Belarusul“, anunta CoE intr-un comunicat. Acesta precizeaza, de asemenea, ca vrea “sa intareasca legaturile cu societatea civila belarusa si opozitia in exil”. Acest anunt survine la o zi dupa excluderea oficiala a Rusiei din Consiliul Europei, din care facea parte din 1996. Participarea Moscovei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Cristian Niculescu Țagarlaș a votat rezoluția care condamna agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei și in care se reafirma solidaritatea cu poporul ucrainean. „Vot unanim in Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei pentru excluderea Rusiei din Consiliul Europei. In calitate de membru al Delegației…

- Așa cum se aștepta toata lumea, Rusia anunța ca se retrage oficial din Consiliul Europei. Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a trimis o scrisoare formala prin care face publica decizia “voluntara si echilibrata” de retragere din Consiliul Europei. Autoritațile de la Moscova susțin ca NATO si…

- Comisia Europeana a propus marți schița unui plan pentru a face Europa independenta de combustibilii fosili ruși cu mult inainte de 2030, incepand cu gazul, in contextul invaziei Rusiei in Ucraina. Acest plan subliniaza, de asemenea, o serie de masuri pentru a raspunde la creșterea prețurilor la energie…

- "Suspendarea Rusiei de la participarea la Comitetul de Ministri (executivul Consiliului Europei - n.r.) si din cadrul Adunarii Parlamentare nu este suficienta", a declarat diplomatul ucrainean in cadrul unei conferinte de presa susținute la Strasbourg, acolo unde este și sediul Consiliului Europei,…

- “Comitetul de Ministri al Consiliului Europei, a carui presedintie este detinuta de Italia, a luat decizia de a exclude Federatia Rusa dintre membrii sai”, a anuntat vineri ministrul italian de externe Luigi Di Maio, potrivit Reuters. “Italia considera ca aceasta este o masura necesara in lumina agresiunii…

- In cazul in care Rusia va ataca vreun stat membru al Aliantei Nord-Atlantice, Statele Unite vor lansa in mod direct o riposta militara aliata, avertizeaza presedintele SUA, Joseph Biden, care da adigurari ca obligatiile prevazute in Articolul 5 al Tratatului NATO vor fi respectate. „Daca ar invada tari…

- Pe linga funcția de Președinte al Curții Constituționale, Domnica Manole s-a mai ales cu o alta funcție de rang inalt și anume de membru al Comisiei de la Veneția. Informația a fost oferita de catre Sergiu Litvinenco, in cadrul emisiunii ”Puterea a Patra” de la postul de televiziune N4, noteaza Noi.md…