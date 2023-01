Consiliul European a adoptat o recomandare privind un venit minim adecvat

Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Calarași este una dintre primele administrații locale din zona care și-a adoptat bugetul de venituri și cheltuieli pentru acest an. Consilierii locali au adoptat joi bugetul de 7,6 milioane de lei, un buget inițial, pentru ca in urmatoarele saptamani va crește cu fondurile venite pe cele doua…

- Guvernul a adoptat Programul national de cetatenie digitala, care creeaza conditiile pentru o rezolvare simpla, comoda si eficienta a problemelor administrative – a comunicat vineri Agentia Ungaria Digitala agentiei ungare de presa MTI. Organizatia responsabila de punerea in aplicare a programului a…

- Camera Deputatilor a adoptat, luni, in unanimitate, un proiect de lege care prevede ca, in vederea prevenirii si tratarii tulburarilor psihice asociate sarcinii si nasterii, pacientele asigurate sa beneficieze de servicii de evaluare psihologica si consiliere psihologica, relateaza

- Liderii celor 27 de tari membre ale UE au decis transpunerea in legislația europeana a impozitului minim de 15% pe profiturile multinationalelor, dupa ridicarea blocajelor maghiar si polonez, anunța agențiile internaționale de presa. Intrarea in vigoare a acestei masuri și in Europa este prevazuta pentru…

- Patrlamentul a adoptat, marți, un proiect de lege care prevede scaderea varstei minime de obținere a permiselor de conducere pentru categoriile C, CE si D, DE de la 21 de ani la 18 ani, respectiv de la 24 ani la 21 ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In ședința din 8 decembrie 2022, Consiliul JAI a respins primirea Romaniei și Bulgariei in Spațiul Schengen. Votul a fost defavorabil Romaniei intrucat s-au opus doua țari: Austria și Olanda. Singura țara care a primit vot favorabil pentru Schengen a fost Croația. Pentru un aviz pozitiv in Consiliul…

- In perioada aceasta se vorbeste masiv de introducerea "taxei pentru soare", insa OUG adoptat de catre Guvern transpune o directiva europeana, iar taxe noi se vor introduce doar in anumite situatii si cazuri. In sectiunea "Documente" puteti consulta documentul in integralitatea sa.Astfel, prin proiectul…

- Statul ofera bani pentru romanii care au in grija rude bolnave, printr-un nou proiect de lege adoptat de Guvern. Noul proiect de lege cu privire la acest lucru care a fost adoptat recent de Guvern a primit un raport de adoptare la Camera Deputaților. Pentru intrarea in posesie a remunerației, romanii…