Consiliul drepturilor omului al ONU dezbate crearea unei comisii de anchetă în teritoriile palestiniene şi în Israel Consiliul ONU pentru drepturile omului organizeaza joi o reuniune extraordinara la care se va dezbate crearea unei comisii de ancheta internationale cu privire la incalcarea drepturilor omului in teritoriile palestiniene ocupate si in Israel, transmite AFP. Reuniunea are loc la solicitarea Pakistanului, in calitate de coordonator al Organizatiei de cooperare islamica, si a autoritatilor palestiniene. Tarile vor examina in cadrul reuniunii "situatia grava a drepturilor omului" din teritoriile palestiniene ocupate, inclusiv din Ierusalimul de est si din Israel, potrivit unui comunicat al ONU datat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

