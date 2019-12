Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a criticat joi acțiunile forțelor de securitate din Iran împotriva manifestanților care au participat la protestele organizate în Teheran, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de Mediafax.Liderul de la Casa Alba a reiterat ca Statele Unite…

- Coreea de Nord a avertizat miercuri Consiliul de Securitate al ONU ca orice discutie a organizatiei despre situatia drepturilor omului din tara ar fi ”o provocare grava”, iar Phenianul ”ar reactiona cu tarie”, relateaza Reuters, citata de NEWS.ro.Avertismentul a avut loc prin intermediul unei…

- In lipsa unor progrese in negocierile cu Washingtonul, Phenianul a decis sa ridice miza, testand doua rachete care au cazut in Marea Japoniei. Lansarea, supervizata de liderul Kim Jong Un, a avut loc in ziua de Thanksgiving, sarbatoare importanta in SUA. Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat…

- Liderul de la Phenian, Kim Jong Un, monitorizeaza exercițiile militare aeriene ale forțelor nord-coreene, în timp ce Washingtonul și Seulul au decis amânarea exercițiilor similare pentru a facilita reluarea negocierilor pe tema denuclearizarii Coreei de Nord, relateaza Mediafax citând…

- Agentia oficiala de la Phenian nu a precizat cum l-a insultat Biden pe conducatorul Coreei de Nord, Kim Jong Un. Reuters reaminteste ca democratul l-a criticat pe presedintele Statelor Unite, republicanul Donald Trump, pentru ca menajeaza un dictator criminal.KCNA a scris ca "Baiden" (nume…

- Presedintele american Donald Trump s-a intalnit luni, la New York, cu omologul sud-coreean Moon Jae-in cu care a discutat despre planurile de relansare a negocierilor cu Phenianul privind dezarmarea nucleara in timp ce, la Seul, cele doua state aliate se pregatesc pentru discutii cu privire la impartirea…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi reporterilor ca este dispus sa se intalneasca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un pentru a relua negocierile privind denuclearizarea la un moment dat anul acesta, informeaza Reuters. Declaratia presedintelui SUA a fost facuta in contextul in care, luni,…