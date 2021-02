Stiri pe aceeasi tema

- Tranzacția prin care Orange va prelua 54% din acțiunile Telekom Romania Communications (fostul Romtelecom) nu a fost notificata Consiliului Concurenței, pentru ca este de competența Comisiei Europene și știu ca o decizie este așteptata la mijlocul acestui an, a declarat miercuri Bogdan Chirițoiu, președintele…

- ​​Preluarea de catre Orange a peste 900.000 de abonați la serviciile fix-mobile ale Telekom Romania Communications (fostul Romtelecom) va majora avansul acestui operator pe piața comunicațiilor mobile la peste 40%, însa acesta nu este un lucru rau prin definiție, susține Eduard Lovin, vicepreședintele…

- Notificarea ajutorului de stat acordat Complexului Energetic Oltenia a fost inregistrata formal la Comisia Europeana. Este o etapa importanta a procesului de aprobare a Planului de Restructurare, rezultatul bunei colaborari intre CE Oltenia, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Ministerul…

- Guvernul a suplimentat, prin rectificarea bugetara aprobata luni, suma necesara pentru plata contributiei la Comisia Europeana si, foarte important, prefinantarea producatorilor pentru vaccinul impotriva coronavirusului, a spus, marti, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, care a sustinut o declaratie…

- ​Guvernul a aprobat în ședința de miercuri un memorandum privind acordarea unui ajutor de stat pentru restructurare de 1,326 miliarde de euro, în perioada 2021-2025, Complexului Energetic Oltenia, a anunțat ministrul Economiei, Virgil Popescu. Suma este prevazuta în planul de restructurare,…

- "Am aprobat astazi in sedinta de guvern Memorandumul pentru Compania Energetica Oltenia, memorandum prin care Guvernul se angajeaza ca in perioada 2021-2025 va pune la dispozitie prin bugetul de stat schema de ajutor de stat pentru restructurarea companiei, in valoare de 1.326.000.000 de euro”, a anuntat…

- Guvernul si-a asumat plata unui ajutor de stat de 1 miliard de euro pentru Complexul Energetic Oltenia, a declarat miercuri ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, intr-o conferinta de presa, anunța news.ro. "Acel ajutor nu presupune ca il dai tot odata. Iar daca…

- Un nou scandal apare in cazul accesarii granturilor pentru capital de lucru, dupa ce, anterior, intreprinzatorii au acuzat ca cele 350 de milioane de euro alocate s-au epuizat in doar 6 minute. Ministerul Economiei a introdus, in octombrie, o condiție noua prin care elimina firmele aflate in dificultate…