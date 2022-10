Stiri pe aceeasi tema

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Enery Power Holding GmbH preia societatile Power L.I.V.E. ONE, Rott Energy, Zagra Hidro, Corabia Solar, Holrom Renewable Energy si East Wind Farm”, precizeaza autoritatea de concurenta. In conformitate cu prevederile Legii concurentei (nr. 21/1996),…

- Consiliul Concurentei anunta ca are suspiciuni ca, in urma restrangerii concurentei prin desfiintarea retelei de distributie selectiva a Renault Trucks, Volvo Romania ar putea abuza de pozitia sa dominanta prin aplicarea unor preturi inechitabile/excesive pentru serviciile prestate. Angajamentele propuse…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Marcos Provit preia Polisano Pharma”, anunta autoritatea de concurenta. Polisano Pharma comercializeaza produse farmaceutice si parafarmaceutice in magazine specializate. Compania are 12 farmacii in judetul Sibiu, 9 farmacii in municipiul Sibiu,…

- Consiliul Concurenței a sancționat Mega Image cu amenda in valoare de 10,08 milioane lei (aproximativ doua milioane euro) pentru furnizarea de informații inexacte privind prețurile unor produse de baza, precum uleiul de floarea-soarelui. Autoritatea de concurența a solicitat marilor retaileri, in cadrul…

- Amenda record pentru un lanț de supermarketuri din țara, pentru furnizarea de informații inexacte privind prețurile unor produse Consiliul Concurentei a sanctionat Mega Image cu amenda in valoare de 10,08 milioane lei (aproximativ doua milioane euro) pentru furnizarea de informatii inexacte privind…

- Consiliul Concurenței a sancționat Mega Image cu amenda in valoare de 10,08 milioane lei (aproximativ doua milioane euro) pentru furnizarea de informații inexacte privind prețurile unor produse de baza, precum uleiul de floarea-soarelui. Autoritatea de concurența a solicitat marilor retaileri, in cadrul…

- Consiliul Concurentei a sanctionat Mega Image cu amenda in valoare de 10,08 milioane lei aproximativ doua milioane euro pentru furnizarea de informatii inexacte privind preturile unor produse de baza, precum uleiul de floarea soarelui.Autoritatea de concurenta a solicitat marilor retaileri, in cadrul…