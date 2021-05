Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a anuntat luni ca a declansat o investigatie ce vizeaza un posibil comportament anticoncurential al unor companii care au participat ca ofertanti la procedurile de achizitie publica pentru realizarea proiectului „Hub Servicii (Centru de furnizare servicii electronice) la nivelul…

- ​Consiliul Concurenței a declanșat o investigație privind posibile înțelegeri anticoncurențiale al unor companii care au participat ca ofertanți la procedurile de achiziție pentru realizarea proiectului „Hub Servicii (Centru de furnizare servicii electronice) la nivelul Ministerului Afacerilor…

- Consiliul Concurenței a sancționat compania Delgaz Grid SA, membra a grupului E.ON, cu o amenda in valoare de circa 30 de milioane lei (aproximativ 6,1 milioane euro) pentru abuz de poziție dominanta. Consiliul Concurenței a sancționat compania Delgaz Grid SA, membra a grupului E.ON,…

- Consiliul Concurentei a sanctionat compania Delgaz Grid, membra a grupului E.ON, cu o amenda in valoare de circa 30 de milioane lei (aproximativ 6,1 milioane euro) pentru abuz de pozitie dominanta pe piata serviciilor conexe distributiei de gaze naturale, respectiv pe piata serviciilor de verificari…

- Noi ghisee de evidența persoanelor in Dolj. Incepand cu data de 12 aprilie in comunele doljene Coșoveni, Ghercești și Mischii se deschid noi ghișee de evidența persoanelor, informeaza Direcția Publica Comunitara de Evidența a Persoanelor Dolj. Acestea vor funcționa in sediile Serviciilor publice comunitare…

- Consiliul Concurentei are in derulare o investigatie privind un posibil comportament anticoncurențial al unor companii care activeaza pe piața comercializarii și execuției mijloacelor de semnalizare rutiera din Romania. Autoritatea de concurența are indicii ca 15 companii, care au participat la procedura…

- Solicitarea vine ca urmare a unei investigații efectuate pe piața serviciilor de tratare și eliminare a deșeurilor medicale Consiliul Concurenței a finalizat recent ancheta sectoriala pe piata serviciilor de tratare si eliminare a deseurilor medicale, in cadrul careia a constatat ca legislatia specifica…

- "Consiliul Concurentei a acceptat angajamentele asumate de Hidroelectrica pentru a elimina ingrijorarile de natura concurentiala in cadrul identificate investigatiei privind un posibil abuz de pozitie dominanta pe piata productiei si comercializarii energiei electrice. Angajamentele vizeaza modul in…