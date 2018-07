Consiliul Concurentei investigheaza un cartel pe piata imunoglobulinei, dupa ce mai multe companii europene au intrerupt livrarile in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurenței a anunțat demararea unei investigații care vizeaza posibile ințelegeri pe piața imunoglobulinelor. Inspecții simultane au loc in Romania, Belgia și Italia. Consiliul Concurenței a anunțat demararea unei investigații care vizeaza o posibila intelegere intre unele companii producatoare…

- Viceprim-ministrul Viorel Ștefan s-a intalnit, vineri, la Bruxelles, cu Margrethe Vestager, comisarul european pentru Concurenta, cu care a discutat despre situatia Combinatului Sidex Galați. La discuții a participat si președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu.

- Obligatia de tranzactionare pe pietele centralizate trebuie mentinuta cel putin pe termen scurt si mediu, este una dintre recomandarile Consiliului Concurentei, in urma anchetei sectoriale privind domeniul gazelor naturale din Romania, se arata intr-un comunicat transmis miercuri de institutie.…