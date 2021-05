Consiliul Concurenței investighează companii care au participat la o licitație a Ministerului de Interne Consiliul Concurentei a declansat o investigatie ce vizeaza un posibil comportament anticoncurential al unor companii in contextul participarii in calitate de ofertanti la procedurile de achizitie publica avand ca obiect activitati de proiectare si executie pentru realizarea proiectului „Hub Servicii (Centru de furnizare servicii electronice) la nivelul MinisteruluiAfacerilor Interne”. Companiile investigate isi desfasoara activitatea pe piata serviciilor de lucrari de constructii, piata serviciilor de instalatii, piata serviciilor de comunicatii si alte activitati conexe aleacestora din Romania… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Companiile investigate isi desfasoara activitatea pe piata serviciilor de lucrari de constructii, de instalatii, de comunicatii si alte activitati conexe ale acestora din Romania: PORR Contruct S.R.L., Regia Autonoma Rasirom, M&D Cons Investitii S.R.L., Tema Energy S.R.L., Metroul S.A., S&T Romania…

- Regia autonoma Rasirom, aflata sub autoritatea Serviciului Roman de Informații, și alte 11 companii fac obiectul unei investigații a Consiliului Concurenței ce vizeaza un posibil comportament anticoncurential al unor companii in contextul participarii in calitate de ofertanti la procedurile de achizitie…

- ”Consiliul Concurentei a declansat o investigatie ce vizeaza un posibil comportament anticoncurential al unor companii in contextul participarii in calitate de ofertanti la procedurile de achizitie publica avand ca obiect activitati de proiectare si executie pentru realizarea proiectului ‘ Hub Servicii…

- ​Consiliul Concurenței a declanșat o investigație privind posibile înțelegeri anticoncurențiale al unor companii care au participat ca ofertanți la procedurile de achiziție pentru realizarea proiectului „Hub Servicii (Centru de furnizare servicii electronice) la nivelul Ministerului Afacerilor…

- Surse judiciare vorbesc de ceva vreme de punerea in practica a unui plan de execuție sumara la Curtea de Apel București a fostului președinte al CNAS, Lucian Duța, scrie Inpolitics.ro . Miza ar fi discreditarea și condamnarea la foc automat a acestuia pentru a-l impiedica sa faca unele dezvaluiri și…

- “Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Grupul DKV Mobility si domnul Ovidiu-Ioan Andries intentioneaza sa preia companiile Smart Diesel SRL si Tax Refund SRL”, a anuntat autoritatea de concurenta. Prin intermediul companiilor pe care le controleaza, Ovidiu-Ioan Andries este implicat…

- “Consiliul Concurentei a declansat o investigatie ce vizeaza un posibil comportament anticoncurential al unor companii care isi desfasoara activitatea pe piata productiei si/sau comercializarii carnii de pasare din Romania. Companiile investigate sunt Transavia, Ave Impex, Vis Agri, Safir, Avi-Top,…

- Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la sediile companiilor Samsung Electronics Romania SRL, Altex Romania SRL, Flanco Retail SA și Dante Internațional SA, care opereaza eMag. Inspecțiile s-au derulat in cadrul unei investigații privind posibile ințelegeri și/sau practici concertate…