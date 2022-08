Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurenței a anunțat ca analizeaza tranzacția prin care Med Life va prelua grupul Medici’s, cunoscuta rețea de clinici care opereza in Timișoara. Med Life SA este un operator privat de sanatate, cu clinici in mai multe orașe din Romania. Compania este listata la Bursa de Valori București.…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Marcos Provit preia Polisano Pharma”, anunta autoritatea de concurenta. Polisano Pharma comercializeaza produse farmaceutice si parafarmaceutice in magazine specializate. Compania are 12 farmacii in judetul Sibiu, 9 farmacii in municipiul Sibiu,…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. intentioneaza sa preia pachetul majoritar de actiuni al Be Shaping The Future S.p.A”, anunta autoritatea de concurenta. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. este un furnizor italian de servicii IT…

- ” Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Golden Food Snacks preia compania Derpan”, precizeaza autoritatea de concurenta. In conformitate cu prevederile Legii concurentei nr. 21/1996, aceasta operatiune trebuie autorizata de Consiliul Concurentei. ”Autoritatea de concurenta va evalua…

- ”Consiliul Concurentei a aprobat tranzactia prin care Romcim SA preia compania Simbeton SRL”, arata autoritatea de concurenta. Decizia va fi publicata pe site-ul autoritatii nationale de concurenta, dupa eliminarea informatiilor cu caracter confidential. ”In urma analizei, Consiliul Concurentei a constatat…

- Meta Estate Trust, companie de tip holding ce activeaza in sectorul imobilar printr-un model investițional in premiera pe piața din Romania, anunța ca Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat prospectul de Oferta Publica Inițiala (IPO) al companiei. Astfel, Meta Estate Trust va desfașura…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Invest Unternehmensbeteiligungs Aktiengesellschaft din Austria preia Lorencic GmbH Nfg & Co KG si Lorencic Bauservice”, anunta autoritatea de concurenta. ”In urma analizei, Consiliul Concurentei a constatat ca aceasta operatiune nu ridica obstacole…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Banca Transilvania SA intentioneaza sa preia Tiriac Leasing IFN SA”, a anuntat autoritatea de concurenta. ”In urma analizei, Consiliul Concurentei a constatat ca aceasta operatiune nu ridica obstacole semnificative in calea concurentei efective…