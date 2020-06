Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care compania Clever Business Transilvania vrea sa preia postul de televiziune Prima TV, potrivit unui comunicat al institutiei de concurenta, remis, miercuri, AGERPRES. Clever Business Transilvania, companie controlata de omul de afaceri Adrian Tomsa, va achizitiona de la Prima Broadcasting, societate aflata in reorganizare, activitatea aferenta postului generalist de televiziune Prima TV, in temeiul unui contract de transfer de activitate. Adrian Tomsa detine mai multe investitii in Romania, dintre care canalele TV Look (LookPlus si LookSport),…