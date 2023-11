”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Fondo Italiano d’Investimento SGR S.p.A si Registro Italiano Navale intentioneaza sa preia Rina S.p.A. si filialele sale”, anunta autoritatea de concurenta. Conform prevederilor Legii concurentei (nr. 21/1996), aceasta tranzactie trebuie autorizata de Consiliul Concurentei, care o va evalua in scopul stabilirii compatibilitatii sale cu un mediu concurential normal si va emite o decizie in termenele prevazute de lege. Fondo Italiano d’Investimento SGR S.p.A. este o companie de management, care investeste direct in IMM-uri italiene si/sau, indirect,…