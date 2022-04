Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzacția prin care Publicis Groupe Holdings B.V. a preluat compania Tremend Software Consulting SRL și, indirect, filialele sale, Sixty Four Eights Group LLC (SUA) și Tremend Benelux S.A. (Marele Ducat al Luxemburgului). Publicis Groupe Holdings B.V. este parte a…

- Consiliul Concurenței analizeaza tranzacția prin care Marcos Provit S.A. intenționeaza sa preia compania Gifarm S.R.L. Marcos Provit S.A., parte a grupului romanesc Evofarm, activeaza pe piața comerțului cu amanuntul de produse farmaceutice și parafarmaceutice prin magazine specializate (farmacii),…

- – Noua entitate juridica, CIECH Agro Romania, iși incepe activitatea in martie 2022 – O echipa mixta romano-poloneza formata din 20 de persoane va gestiona relațiile cu clienții CIECH din Romania Grupul CIECH iși extinde afacerea de agrobusiness in Romania prin inființarea CIECH Agro Romania. Cu sediul…

- ”Investitiile in real estate continua in ritm accelerat in Romania, piata rezidentiala si segmentul logistic atragand cel mai mare volum de noi investitii” arata o analiza Bucharest Real Estate Club (BREC). Segmentul de retail atrage noi investitii si formate, in timp ce investitorii in cladiri de birouri…

- Piața neagra a telefoanelor este in floare. Potrivit ANAF, in ultimii doi ani au fost tranzacționate telefoane in valoare de cel puțin 43 de milioane de lei (8,7 milioane de euro), cu prejudicii aduse statului de 12 milioane de lei (2,4 milioane de euro). Potrivit unui comunicat al instituției, Inspectorii…

- Studiu Cushman & Wakefield Echinox Sectorul financiar, operatorii de servicii medicale, companiile de IT&C și cele de retail au fost anul trecut cei mai activi chiriași din piața de birouri din București, din perspectiva suprafeței medii contractate, arata datele companiei de consultanța imobiliara…