Stiri pe aceeasi tema

- Pe masura ce varianta Omicron se raspandește cu pași repezi, mai multe țari UE au decis sa inaspreasca restricțiile și sa reduca termenul pentru administrarea dozei booster. Autoritațile din mai multe țari europene au decis sa ia masuri dure pentru a limita raspandirea in masa a variantei Omicron. Mii…

- Activistii de mediu au vizat vineri 15 depozite din intreaga Europa ale grupului Amazon, cu ocazia promotiilor de 'Black Friday', si de asemenea gigantul american din domeniul e-commerce s-a confruntat si cu protestele organizate de angajatii din Germania, Franta si Italia, transmite Reuters.…

- Facebook vrea sa angajeze 10.000 de programatori din Uniunea Europeana. Se cauta angajați in special in țari precum Irlanda, Franta, Germania, Italia, Spania, Olanda si Polonia, scrie CNBC. Gigantul american Facebook a facut un anunt important. Vrea sa angajeze 10.000 de persoane pentru urmatorii cinci…

- Facebook vrea sa angajeze 10.000 de programatori din Uniunea Europeana. Compania a anunțat ca se cauta angajați in Irlanda, Franta, Germania, Italia, Spania, Olanda si Polonia, scrie CNBC. Scopul angajarilor este de a ajuta la dezvoltarea conceptului metaverse. Cuvantul „Metaverse” este alcatuit din…

- Facebook a anunțat ca angajeaza 10.000 de programatori din Uniunea Europeana. Compania deținuta de Mark Zuckerberg va recruta specialiști in special din Irlanda, Franta, Germania, Italia, Spania, Olanda si Polonia. Aceștia vor fi angajați pentru a dezvolta conceptul metavers. Cuvantul „Metaverse” este…

- Facebook vrea sa angajeze 10.000 de programatori din Uniunea Europeana pentru a ajuta la dezvoltarea conceptului metaverse. Compania a anunțat ca se cauta angajați in special in țari precum Irlanda, Franta, Germania, Italia, Spania, Olanda si Polonia, scrie CNBC.

- Facebook face angajari masive in urmatorii 5 ani. 10.000 de locuri de munca in țarile din Uniunea Europeana Facebook a anuntat duminica ca va crea 10.000 de noi locuri de munca in țarile din Uniunea Europeana in urmatorii cinci ani, pentru a ajuta la construirea asa-numitului metavers. Țarile in care…

- Facebook anunta ca va angaja 10.000 de persoane cu calificari inalte in Europa, pe parcursul urmatorilor 5 ani. Compania americana lauda nivelul inalt de educatie a tinerilor pregatiti la universitatile europene si spune ca cei 10.000 de viitori angajati o vor ajuta sa construiasca metaversul de care…