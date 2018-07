Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a dat amenzi in valoare totala de 122.000 de lei in urma campaniei de reduceri Black Friday din noiembrie 2017, desi vanzarile din acea perioada au ajuns la 200 de milioane de euro (circa 900 de milioane de lei), iar Consiliul Concurentei…

- Romanii trebuie sa fie foarte atenti la campaniile de genul Black Friday si sa compare preturile si calitatea produselor, nu doar sa astepte ca autoritatile sa sanctioneze magazinele care nu respecta legea, a declarat, luni, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei. "Oamenii ar trebui…

- Comerciantii online nu respecta legislatia, de Black Friday si in cadrul campaniilor de reduceri, preturile de referinta fiind in multe cazuri mai mari decat prevede legea, a constatat Consiliul Concurentei in urma unei anchete sectoriale privind comertul electronic. Autoritatea de concurenta a remarcat…

