Consiliul Concurenței a demarat o investigație legată de creșterea prețului la carburanți Consiliul Concurentei monitorizeaza piata carburantilor si investigheaza situatiile in care preturile au crescut foarte mult, fara a avea o justificare economica, se arata intr-un comunicat al autoritatii de concurenta. Anticiparea unui anumit pret ce ar trebui practicat de catre o companie si anuntarea acestuia in piata poate intra sub incidenta prevederilor Legii Concurentei. Companiile trebuie sa isi stabileasca in mod independent politica de preturi, in functie de propria strategie si de structura costurilor implicate de desfasurarea activitatii, intelegerile si/sau actiunile concertate referitoare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

