Stiri pe aceeasi tema

- The Competition Council (CC) has launched an investigation into the Romanian electronics and IT&C market, suspecting that Samsung has agreed with a number of retailers, such as Altex, Flanco and eMag, on selling prices of its products, according to a press release of the competition institution,…

- Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la sediile companiilor Samsung Electronics Romania SRL, Altex Romania SRL, Flanco Retail SA și Dante Internațional SA, in cadrul unei investigații privind posibile ințelegeri și/sau practici concertate de fixare a preturilor de vanzare, conform…

- Consiliul Concurenței a anunțat luni ca a deschis o investigație pe piața produselor electronice și IT&C și ca a efectuat inspecții inopinate la sediile companiilor Samsung Electronics Romania, Altex Romania, Flanco Retail și Dante Internațional (care deține eMAG.ro). Investigația vizeaza posibile ințelegeri…

- ”Consiliul Concurentei a efectuat inspectii inopinate la sediile companiilor Samsung Electronics Romania, Altex Romania, Flanco Retail si Dante International. Inspectiile s-au derulat in cadrul unei investigatii privind posibile intelegeri si/sau practici concertate de fixare a preturilor de vanzare…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie pe piata produselor electronice si ITamp;C din Romania. Inspectii inopinate la sediile companiilor Samsung Electronics Romania SRL, Altex Romania SRL, Flanco Retail SA si Dante International SA.Inspectiile s au derulat in cadrul unei investigatii privind…

- Consiliul Concurenței a anunțat luni ca a deschis o investigație pe piața produselor electronice și IT&C și ca a efectuat inspecții inopinate la sediile companiilor Samsung Electronics România, Altex România, Flanco Retail și Dante Internațional (care deține eMAG.ro). Investigația vizeaza…

- Amenzi uriase au fost aplicate de Consiliul Concurentei unor companii care au fixat preturile de referinta pentru anumite categorii de tractoare care urmau sa fie cumparate cu fonduri europene, a anuntat joi institutia.

- Amenzi uriase au fost aplicate de Consiliul Concurentei unor companii care au fixat preturile de referinta pentru anumite categorii de tractoare care urmau sa fie cumparate cu fonduri europene, a anuntat joi institutia.