Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a anuntat miercuri ca a declansat o investigatie privind posibila incalcare a legislatiei din domeniul concurentei de catre Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR), in calitate de operator autorizat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare (in prezent Registrul…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind posibila incalcare a legislatiei din domeniul concurentei de catre Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR), in calitate de operator autorizat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare (in prezent Registrul National de Publicitate…

- Consiliul Concurenței a declanșat o investigație privind o posibila stabilire de catre Uniunea Naționala a Barourilor din Romania (UNBR) și agenții imputerniciți, in cadrul contractelor incheiate, a prețurilor/tarifelor de revanzare pentru serviciile de inregistrare a avizelor de inscriere in Registrul…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind posibila incalcare a legislatiei de catre Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR), in calitate de operator autorizat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare (in prezent Registrul National de Publicitate Mobiliara - RNPM) si…

- Presedintele Klaus Iohannis a retrimis, marti, Parlamentului legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului 17/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, precum si pentru modificarea unor acte normative,…

- Guvernul a aprobat sambata, in cadrul unei sedinte, un proiect de lege pentru modificarea anexei 2 la Ordonanta Guvernului numarul 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, in sensul actualizarii cuantumului amenzilor contraventionale…

- Cetațenii ucraineni care doresc sa ramana și sa se angajeze pe teritoriul țarii noastre primesc, avand in vedere situația excepționala in care se afla, unele facilitați din punct de vedere birocratic. De exemplu, sunt exceptați de la obținerea avizului- altfel obligatoriu- care atesta dreptul unui angajator…