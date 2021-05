Consiliul Concurenței a amendat cu 30 de milioane de lei Delgaz Grid SA

Consiliul Concurenței a amendat cu 30 de milioane de lei Delgaz Grid SA Consiliul Concurenței a amendat compania Delgaz Grid SA, membră a grupului E.ON, cu circa 30 de milioane lei (aproximativ 6,1 milioane euro) pentru abuz de poziție dominantă pe piața serviciilor conexe distribuției de gaze naturale, respectiv pe piața serviciilor de verificări și revizii tehnice ale Instalațiilor de Utilizare a Gazelor Naturale (IUGN) in zona de distribuție a Delgaz Grid SA. Delgaz Grid SA deține o poziție de monopol pe piața distribuției de gaze naturale aferentă zonelor geografice pentru care are licență de distribuție, in speță judetele situate in parteade… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

