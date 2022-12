Stiri pe aceeasi tema

- Romania va consemna in acest an cea mai mica productie de porumb din 2007 si pana in prezent, seceta pedologica diminuand recolta cu aproximativ 40%-50% fata de anii trecuti, a declarat, pentru Agerpres, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. Fii la curent cu cele mai noi…

- Reuniunea ministrilor Afacerilor Externe din tarile membre ale Aliantei Nord-Atlantice incepe marti, la Bucuresti, fiind primul eveniment de nivel inalt al NATO intr-un stat de pe Flancul Estic, dupa agresiunea armata a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei.Evenimentul este gazduit, in numele Romaniei,…

- Comisia Europeana, alaturi de tarile vecine Ucrainei, inclusiv Romania, Banca Europeana de Investitii, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare si Grupul Bancii Mondiale au publicat vineri o declaratie comuna conform careia au mobilizat un miliard de euro pentru culoarele de solidaritate,…

- Președintele l-a primit, astazi, la Palatul Cotroceni, pe ministrul Forțelor Armate din Republica Franceza, aflat intr-o vizita oficiala in Romania. Cei doi au abordat subiecte referitoare la stadiul și perspectivele de dezvoltare ale Parteneriatului Strategic dintre Romania și Franța.

- Noua strategie nationala pentru sport Ministrul Eduard Novak (centru): Foto: facebook.com/MinisterulSportului.Romania Noua strategie nationala pentru sport a fost prezentata astazi la Cluj-Napoca, de ministrul de resort, Eduard Novak. Inițiativa își propune sa relanseze sportul…

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit cu seful NATO, Jens Stoltenberg, la Bruxelles. Ciuca a declarat ca Romania ramane pe deplin angajata in indeplinirea tuturor obligatiilor care ii revin si a anunțat cresterea bugetului pentru aparare, la 2,5% din PIB. „Am discutat despre amenintarile si provocarile…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca in discutiile purtate miercuri cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a accentuat necesitatea ca Alianta sa monitorizeze atent, in continuare, situatia din Marea Neagra, avand in vedere dinamica ridicata a evolutiilor din regiune, cat si impredictibilitatea…

- Edi Iordanescu (44 de ani), selecționerul echipei naționale a Romaniei, a vorbit miercuri, intr-o conferința de presa, despre mai multe subiecte, inclusiv posibila plecare de la carma primei reprezentative in cazul ratarii calificarii la Campionatul European din Germania, din 2024. Tehnicianul a spus…