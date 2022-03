Stiri pe aceeasi tema

- 13 salvatori din cadrul Direcției regionale cautare-salvare nr.2 din municipiul Balți au fost decernați astazi cu diplomele de absolvire a cursului specializat in domeniu. La ceremonia de absolvire a participat șeful Inspectoratului General penntru Situații de Urgența, colonel al s/intern Oprea Alexandru.…

- CARAȘ-SEVERIN – Consilierul județean facea remarca vizavi de imparțeala banilor in cadrul programului de lucrari pe drumuri județene! Daca iarna se știe clar ce se deszapezește, vara, banii de lucrari sunt dați de-a valma, sub forma unui total. Programul lucrarilor pe drumuri județene, finanțate din…

- Bugetul Consiliului Județean Timiș pe anul acesta a fost supus, miercuri, votul aleșilor. Fostul președinte al instituției, consilierul județean Calin Dobra de la PSD, a propus o alocare de bani pentru Colterm. „Ținand cont ca, in ultima perioada, legat de sensibilul subiect Colterm, toți factorii politici…

- Deputatul Ion Rotaru (PSD), presedintele comisiei de Munca, a tinut sa precizeze ca subiectul pensiilor speciale ale primarilor si a presedintilor de CJ reprezinta ”este o chestiune delicata, si trebuie tratata ca atare”, potrivit Agerpres.Ministerul Dezvoltarii, reprezentat la ședința prin Marian Marinescu,…

- Dupa ce state ca Ungaria și Polonia au decis sa introduca TVA zero la alimentele de baza și PSD ar vrea acest lucru, doar ca liberalii nu sunt de acord cu aceasta masura. PNL nu vrea TVA zero Liderul PNL, Florin Cițu , afirma ca nu este de acord propunerea PSD privind zero TVA la alimentele de baza.…

- Surse judiciare informeaza pentru STIRIPESURSE ca la Tribunalul București s-au format doua dosare in cadrul carora va fi analizat de catre doi judecatori propunerea arestarii preventive in cazul lui Marian Vanghelie și a celorlalte 12 persoane reținute joi seara pentru fapte de mare corupție.…

- Florin Roman: 80% din redevențele din exploatarea resurselor vor ramane la nivel local: Cum ajuta acești bani județul Alba Florin Roman: 80% din redevențele din exploatarea resurselor vor ramane la nivel local: Cum ajuta acești bani județul Alba Guvernul Ciuca a adoptat hotararea prin care sunt aprobate…