- Deputatul PSD Prahova Laura Moagher se numarar printre vicepreședinții organizației, fiind inclusa in echipa de conducere cu care Bogdan Toader a fost reales, joi seara, președinte al acestei filiale ( VEZI DETALII) . "Prosperitate Solidaritate Demnitate Tot ceea ce conteaza pentru a incununa cu succes…

- Ciprian Ciucu, Violeta Alexandru, Rares Bogdan și Ionel Danca sunt cei patru liberali care vor fi masurați, de luni, pentru a vedea care dintre ei sta cel mai bine in sondaje, astfel incat sa fie propus candidat PNL pentru Primaria Municipiului București (PMB), au afirmat surse din partid citate…

- Consilierul general USR, Octavian Berceanu, vicepresedintele Institutului pentru Dezvoltare si Inovare, atrage atentia intr-o scrisoare catre ministrul Mediului ca parametrii privind calitatea aerului respirat din Capitala sunt comparabili cu cei din Sydney, zona grav afectata de cele mai grave incendii…

- Deputatul USR Claudiu Nasui este noul presedinte al USR Bucuresti dupa ce a castigat alegerile interne din organizatie si s-a impus din primul tur in fata celorlalti sase contracandidati. Nasui a obtinut 556 din cele 1.102 voturi valabil exprimate, adica 50,4- din total. "Am avut o campanie curata si…

- Consilierul municipal PNL Ciprian Ciucu anunta ca a fost numit presedinte al Agentiei Functionarilor Publici, precizand, insa, ca isi mentine "obiectivele politice si interesul pentru Bucuresti". "Fiind o pozitie executiva la rang de secretar de stat, este incompatibila cu orice altceva…

- Primarul municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, spune ca PSD nu a inregistrat un esec in primul tur al alegerilor prezidentiale, candidatul partidului, Viorica Dancila, fiind in turul doi. Firea a precizat ca, la Bucuresti, social-democratii au avut in plus zece mii de voturi fata de alegerile europarlamentare.

- "Just for fun. Azi, la ministerul Muncii. Violeta Alexandru are conferinta de presa, unul din oamenii din echipa ei e sunat insistent. Omul raspunde si i se spune: - "M-ati blocat in parcare (ministerul are o parcare mica, de 10-12 locuri), deblocati-ma urgent, ma grabesc la partid!" - "Care partid?"…