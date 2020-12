Consilierii președintelui Maia Sandu - iată cine sunt CHIȘINAU, 28 dec – Sputnik. Pe site-ul Președinției a fost publicata organigrama Aparatului Președintelui, iar printre deținatorii funcțiilor se afla și patru foști miniștri in Guvernul pe care l-a condus, in 2019, președintele Maia Sandu. © Photo : Miroslav RotariMaia Sandu, consultari cu toate grupurile parlamentare Cei patru consilieri prezidențiali care anterior au facut parte din echipa guvernamentala condusa de Maia Sandu sunt Veaceslav Negruța, Olesea Stamate, Ala Nemerenco și Liliana Nicolaescu-Onofrei. Aparatul Președintelui, din care fac parte șapte consilieri, va fi… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 24 dec – Sputnik. Statul Israel intra de duminica, 27 decembrie, in lockdown general, informeaza Ambasada Republicii Moldova in aceasta țara. Astfel, din 27 decembrie, ora 17:00, pentru o perioada de doua saptamani, dar cu posibilitatea de prelungire cu inca doua, sunt impuse un șir de…

- PodcasturiPrioritați stabilite in domeniul protecției mediului - detalii Mai mulți activiști civici și experți in domeniul ecologiei din mai multe țari au participat in cadrul unei intruniri online la care au fost abordate diverse subiecte privind mediul inconjurator. Reprezentanta țarii noastre…

- PodcasturiVacanțe 2021: Prognoze in domeniul turismului In cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", consultantul in turism Alin Patru a remarcat faptul ca agențiile turistice din țara noastra sunt puse la grea incercare. Unii turiști și-au reprogramat vacanțele de iarna, iar alții cer banii inapoi. Din…

- CHIȘINAU, 13 nov - Sputnik. Comisia Electorala Centrala a stabilit in cadrul ședinței din aceasta seara programul special al secției de votare din orașul Budapesta. Aceasta va funcționa de la ora 07:00 pana la 19:00, nu pana la 21:00. Și asta pentru ca in Ungaria este in vigoare un regim special…

- CHIȘINAU, 1 nov – Sputnik. In Londra randul format la secția de votare este lung de peste un kilometru. Este adevarat ca nu este foarte dens, dat fiind ca oamenii stau la deparate unul de altul, respectand distanța sociala. Un internaut a postat un filmuleț de Facebook cu randul format de…

- CHIȘINAU, 12 oct – Sputnik. Piețele și restaurantele din Chișinau care vor incalca regulile de protecție in contextul pandemiei noului tip de coronavirus vor fi inchise pentru o perioada de pana la trei luni. O decizie in acest sens a fost luata de Comisia extraordinara de Sanatate Publica a municipiului…

- CHIȘINAU, 11 oct - Sputnik. Ministrul Afacerilor Interne, Pavel Voicu, s-a infectat repetat cu COVID-19 inca de saptamana trecuta și acum urmeaza tratamentul in spital. © Sputnik / Rodion ProcaUn ministru din Moldova s-a imbolnavit de COVID-19 Abia astazi ministrul a anunțat public acest fapt.…