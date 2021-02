Reprezentanții USR PLUS, formațiunea care și-a construit imaginea pe sloganul „fara penali in funcții publice”, sau chiar „fara hoție la primarie” in Timișoara, evita mai mult sau mai puțin elegant sa abordeze tranșant subiectul condamnarii pentru fraude financiare din trecutul lui Bogdan Nanu, „uns” recent director al Colterm. „Am vazut articolele, din pacate nu ma […] Articolul Consilierii locali USR PLUS „se fac ca ploua” dupa dezvaluirea ca noul director Colterm a avut probleme penale a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .