- Senatul a adoptat luni, cu 85 de voturi "pentru", 21 de voturi "impotriva" si 11 abtineri, proiectul de lege pentru elaborarea Codului administrativ, care prevede, printre altele, ca primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene alesi dupa anul 1992 sa primeasca o pensie…

- Comisia speciala pentru elaborarea Codului administrativ a adoptat miercuri un amendament care prevede ca primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene alesi dupa anul 1992 sa primeasca o pensie speciala in limita a trei...

- Trei familii din municipiul Bacau risca sa nu mai primeasca o locuința ANL pentru ca unii consilieri locali din opoziție nu-și fac treaba. Comisia ANL din cadrul Primariei Bacau nu se poate intruni pentru a aproba lista beneficiarilor intrucat consilierii locali repartizați nu se prezinta la discuții.…

- O rezolutie de sustinere a Vioricai Dancila a fost aprobata, sambata, la Timisoara, de catre reprezentantii organizatiilor judetene PSD din Timis, Caras-Severin, Hunedoara si Arad, in urma plangerii penale facute de Ludovic Orban impotriva premierului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- PNL a uitat din nou ca e in Opozitie si a votat alaturi de majoritatea PSD-ALDE-UDMR un proiect de lege care-i scapa pe alesii locali de dosarele cu ANI si, in plus, le ofera dreptul de a face afaceri. Motivul oficial e ca primarii sunt saraci. Motivul neoficial: PNL si-a motivat primarii, in contextul…

- Polițiștii locali aflați in patrulare aseara pe Canalul Bega, au observat, in jurul orei 22.00, in zona Podului Modoș, un barbat de varsta inaintata dezorientat, care parea ca are nevoie de ajutor. Polițiștii locali l-au preluat și l-au adus la sediul Poliției Locale unde l-au identificat, stabilind…

- Senatul a votat miercuri un amendament potrivit caruia și studenții cu varsta de peste 26 de ani vor putea circula gratuit cu trenul. Senatul Romaniei a adoptat astazi amendamentul privind propunerea legislativa L 450/2017 care vizeaza studenții care depașesc varsta anterior menționata și nu aveau gratuitate…

- 100 de reprezentanți ai administrației locale din Republica Moldova care au semnat Declarațiile de Unire cu Romania au inceput de duminica seria de consultari cu partidele politice de la București pe tema soluției pentru Republica Moldova. Astfel, primari și consilieri care și-au exprimat dorința de…