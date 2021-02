Stiri pe aceeasi tema

- 40 de proiecte de hotarare, plus punctul „Diverse” sunt pe ordinea de zi a sedintei din data de 28 ianuarie, ora 14.00. Iata ordinea de zi: 1. Depunerea juramantului de catre supleantul al carui mandat a fost validat prin incheierea civila nr. 1324/2020, pronunțata de Judecatoria Satu Mare in dosar…

- Primarul municipiului Focsani, Cristi Valentin Misaila, a propus luni, la finalul sedintei extraordinare a Consiliului Local (CL), acordarea titlului de cetatean de onoare pentru medicii si personalul medical din sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) ‘Sf. Pantelimon’, care…

- Consilierii locali din Alba Iulia se intalnesc marți, 22 decembrie, in ședința ordinara. Ședința se desfașoara in ”Sala 100” de la Instituția Prefectului, iar conform Hotararii 1065/2020 – privind prelungirea starii de alerta – accesul in sala este limitat la 25 de persoane (21 de consilieri locali,…

- Consilierii municipali nu au reușit astazi sa examineze Regulamentul privind plasarea publicitații exterioare in municipiul Chișinau. Examinarea documentului a fost aminata pentru saptamina viitoare, intrucit o parte din consilierii au argumentat ca nu au consultat proiectul propus. Potrivit lui Ion…

- Ședința extraordinara de Consiliu Județean de astazi a debutat cu un moment festiv. Este vorba despre acordarea titlului de cetațean de onoare scriitorului Nicolae Peneș care a fost prezent in sala și a mulțumit pentru titlul acordat menționand ca in urma cu 2 saptamani a implinit varsta de 85 de ani,…

- Un nou nume pe lista cetațenilor de onoare ai județului Buzau. Consilierii județeni au votat joi, 3 decembrie, acordarea titlului de „cetațean de onoare al județului” scriitorului Nicolae Peneș, buzoian distins in 2008 cu premiul „Mihail Kogalniceanu” de catre Academia Romana. In varsta de 85 de ani,…

- Ziarul Unirea Cinematograful Columna, preluat de Primaria Alba Iulia: Aprobarea inscrierii in inventarul domeniului public al municipiului, pe masa consilierilor locali Consilierii locali ai municipiului Alba Iulia vor avea de aprobat, in ședința ordinara din 26 noiembrie insușirea protocolului privind…