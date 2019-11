Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 29 octombrie, incepand cu ora 12.00, in sala de ședințe „Bogdan Voda” din cadrul Palatului Administrativ, aleșii județeni s-au reunit in ședința ordinara din luna octombrie 2019. Consilierii județeni au fost prezenți la ședința condusa de președintele Gabriel Zetea, alaturi de care s-au aflat…

- Consiliul Local al Municipiului Buzau este convocat de catre Primarul Municipiului Buzau, Constantin Toma, in sedinta ordinara, pentru luni, 21 octombrie 2019, de la ora 11,00,. Dezbaterile vor avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, Piata Daciei, nr.…

- Intr-o ședința extraordinara, consilierii județeni din Timiș au alocat peste un milion de lei pentru acțiunile de pe agenda culturala a județului Timiș. Este a doua etapa de alocare a acestor bani, in acest an. Consilierii județeni din Timiș au aprobat, in ședința extraordinara de vineri, 82 de proiecte,…

- Consilierii locali municipali Constanta au fost convocati astazi, 14 octombrie 2019, in sedinta extraordinara, in sala Remu Opreanu a Consiliului Judetean Constanta, pe ordinea de zi aflandu se mai multe proiecte importante pentru Constanta.Probabil ca cel mai important proiect este cel privind rectificarea…

- Consilierii locali PSD propun o rectificare de buget pentru rezolvarea problemei datoriei de la Insula de Agrement, care blocheaza atragerea de fonduri europene in Bacau. Primaria datoreaza aproape 8 milioane de lei, dupa ce a eșuat in finalizarea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Președintele Consiliului Județean Buzau, Petre Emanoil Neagu, i-a convocat pe aleșii județeni la o sedinta extraordinara de indata, programata pentru joi, 03 octombrie 2019. Sedinta va avea loc la sediul Consiliului Judetean Buzau din Bulevardul Nicolae Balcescu nr. 48, Sala „Dimitrie Filipescu” dupa…

- D I S P O Z I Ț I E privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau Primarul municipiului Buzau, judetul Buzau; In temeiul art. 133, alin. (2), lit. a), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (4) și alin. (5), art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG nr. 57/2019 […]

- Aleșii județeni sunt convocați marți 17 septembrie 2019 sa participe la o ședința extraordinara programata de la ora 10. Sedinta va avea loc la sediul Consiliului Judetean Buzau din Bulevardul Nicolae Balcescu nr. 48, Sala „Dimitrie Filipescu” cu un proiect de hotarare pe ordinea de zi: ROMANIA CONSILIUL…