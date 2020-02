Consiliere și îndrumare de la ANPC pentru datornici Consumatorii cu datorii neachitate de cel puțin 90 de zile beneficiaza de consiliere gratuita și indrumare de specialitate din partea Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) pentru intocmirea dosarului de deschidere a procedurii de insolvența, potrivit unui comunicat al ANPC, potrivit... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor ofera consiliere gratuita și indrumare de specialitate persoanelor care au datorii atat de mari, incat valoarea lor totala depașește valoarea tuturor bunurilor aflate in proprietate, precum și persoanelor fara alte surse de venit și cu o situație…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor ofera consiliere gratuita și indrumare de specialitate persoanelor care au datorii atat de mari, incat valoarea lor totala depașește valoarea tuturor bunurilor aflate in proprietate, precum și persoanelor fara alte surse de

- Consumatorii care au datorii neachitate de cel putin 90 de zile la credite beneficiaza de consiliere gratuita si de indrumare de specialitate din partea reprezentantilor Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) pentru intocmirea dosarului de deschidere a procedurii de insolventa,…

- Comisarul șef-adjunct al Comisariatului Județean Pentru Protecția Consumatorului Gorj a fost promovat subsecretar de stat.Madalin Giurcau ocupa funcția de vicepreședinte al Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor, funcția fiind cu rang de subsecretar de stat. Decizia de numire a fost…

- In barul șefului ANPC bonul fiscal e opțional, anunța Antena3, care a prezentat un material cu camera ascunsa! Intr-o filmare realizata cu camera ascunsa de catre un reporter Antena 3, in barul care aparține șefului ANPC, apare un vanzator care nu ii elibereaza acestuia și bon fiscal la produsul…

- Trei asociații pentru protecția consumatorilor solicita inlocuirea de urgența a șefei interimare a ANPC, pusa in funcție joi dupa demiterea lui Horia Constantinescu. Mihaela Irina Ionescu ar fi fost implicata intr-un scandal in urma folosirii banilor publici in interes personal, arata reprezentanții…

- Horia Constantinescu, fost sef al Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Constanta, a fost numit in 8 august, prin decizie a fostului premier Viorica Dancila, inlocuindu-l la acel moment pe Marius Parvu. Horia Constantinescu a devenit seful CJPC in anul 2017 si s-a…

- Horia Constantinescu, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor a fost demis in aceasta seara, printr-o Ordonanta de urgenta. Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial. Mihaela Irina Ionescu a fost numita, prin aceasi ordonanta, presedinte interimar la conducerea Autoritatii,…