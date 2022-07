Consiliere psihologica pentru proaspetele mamici Proaspetele mame din Romania ar putea beneficia in curand, printr-un proiect de lege, de consiliere psihologica gratuita. Anual, mii de mame se confrunta cu depresie postnatala, iar specialiștii spun ca inca de la primele ședințe mamele simt rezultatele terapiei. Ședințele de terapie pentru mamele care sufera de depresie postnatala ar urma sa fie facute in […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

