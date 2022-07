Consiliere psihologică gratuită pentru proaspetele mămici, după naștere Un proiect legislativ iși propune ca mamele sa poata beneficia, dupa naștere, de servicii de consiliere psihologica gratuita, evitandu-se astfel riscul de depresie postpartum. Proiectul de lege , inregistrat pentru dezbatere la Senat, completeaza legea privind reforma in domeniul sanatatii, in sensul introducerii posibilitații ca femeile sa beneficieze, la cerere, de servicii de consiliere intr-un interval de 126 de zile de la nastere. Cele maximum șase ore de ajutor de specialitate vor fi stabilite impreuna cu medicul de obstetrica-ginecologie si psihologul din cadrul maternitații in care s-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

