Consiliere psihologică gratuită, la telefon, pentru bolnavii de coronavirus din Timiş Aveți SARS-Cov-2, sunteți izolat sau aveți pe cineva in familie care sufera de aceasta boala? Treceți prin stari emoționale pentru care aveți nevoie de suport psihologic? Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Timiș va pune la dispoziție o linie telefonica, gratuita, unde sa va spuneți aceste probleme. La telefon veți primi raspuns ...

Sursa articol si foto: debanat.ro

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Timiș inființeaza, de marți, 24 noiembrie, o linie telefonica unde vor fi oferite ședințe de consiliere psihologica de suport, gratuite, persoanelor aflate in dificultate din cauza pandemiei de Covid-19.

