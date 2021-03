Ana Munteanu, consilier local la Timișoara, a fost suspendata pentru un an din partid dupa “abuzul” descinderii cu jandarmi la un restaurant in care erau clienți falși, anunța Biroul Județean al USR Timiș. Colegii de partid ii reproșeaza consilierei ca a descins, alaturi de fortele de ordine, intr-un restaurant, pentru a verifica respectarea masurilor de […] The post Consiliera USR de la Timișoara, suspendata un an din partid pentru “greșeala” de a inscena o descindere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .