Stiri pe aceeasi tema

- Un consilier local din municipiul Alba Iulia a ajuns la spital vineri, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier. Evenimentul a avut loc pe strada Regimentul V Vanatori din cartierul albaiulian Partoș. La o zi dupa accident, consilierul local PSD Iulian Bunea a explicat cum s-a petrecut evenimentul…

- Un barbat de 55 de ani a murit și alte trei au fost ranite grav, luni, dupa ce mașina in care se aflau a intrat, intr-un copac, pe raza localitații Piatra, comuna Chiuza, din județul Bistrița-Nasaud. Șoferul nu avea permis de conducere, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit managerului…

- Doua persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs luni, in jurul amiezii pe DN 75 pe raza comunei Albac, județul Alba. Șoferul autovehiculului in care se aflau cele doua persoane a pierdut controlul și a intrat in coliziune cu un stalp. Doua persoane au fost ranite in urma unui accident…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, pompierii au fost solicitati sa intervina vineri seara la un accident rutier petrecut in comuna Slatioara in care au fost implicate doua autoturisme. In masini se aflau patru persoane, iar doua dintre acestea erau inconstiente.…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, pompierii au fost solicitati sa intervina vineri seara la un accident rutier petrecut in comuna Slatioara in care au fost implicate doua autoturisme. In masini se aflau patru persoane, iar doua dintre acestea erau inconstiente.…

- Trei imigranti si-au pierdut viata, iar alti sapte au fost raniti, dupa ce vehiculul in care acestia se aflau a iesit de pe o sosea din nordul Greciei si s-a rasturnat, a anuntat Politia, potrivit site-ului agentiei de stiri Reuters.

- In cursul zilei de azi, un accident rutier a avut loc in judetul Constanta, intre localitatile Amzacea si Comana. Un TIR si un autoturism au intrat in coliziune. In urma evenimentului rutier, soferul autoturismului a decedat. Soferul TIR ului este cetatean bulgar.La fata locului este o autospeciala…

- Un camion cu militari romani a fost implicat intr-un accident rutier, vineri dimineata, intr-o intersectie din Craiova, soferul autovehicului fiind transportat la spital, potrivit Mediafax. ”Din primele informații se pare ca un camion dintr-o coloana militara a intrat in coliziune cu un autoturism,…